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Меркель приветствовала инициативы Зеленского по Минску и пообещала сохранение санкций

Киев • УНН

 • 8519 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Германия пообещала сохранение санкций против Российской Федерации из-за аннексии Крыма до его возвращения, а также выразила поддержку инициативам Президента Владимира Зеленского по минским договоренностям. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во вторник на брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Меркель приветствовала инициативы Зеленского по Минску и пообещала сохранение санкций

"Санкции не отменяются до тех пор, пока Крым не вернется в Украину. Я поздравляю инициативы Президента по улучшению гуманитарной ситуации в Донецке и Луганске, а также его инициативы по минским договоренностям", - сказала канцлер.

Она сообщила также, что лидеры обсуждали процесс по восстановлению территориальной целостности Украины.

По ее словам, Украина и Германию много лет связывают тесные отношения. Меркель также вспомнила, что из-за влияния России Украина оказалась в очень сложной ситуации.

"Я также рада, что мы в рамках минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском" формате, я поздравляю Президента, Германия будет с радостью приветствовать все позиции Украины", - добавила она.

Напомним, Зеленский во время визита в ФРГ 18 июня встретился с Меркель.

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