Зеленський зустрівся з Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Берліну зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає кореспондент УНН.
Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель. Колеги потисли один одному руки. Також військовий оркестр зіграв Гімн України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером ФРН буде продовжувати наполягати на продовжені санкцій проти Росії.
Як повідомляв УНН, Глава держави Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, під час офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина.