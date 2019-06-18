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Володимир Зеленський провів зустріч з президентом німецького Бундестагу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Глава держави Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, під час офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина, пише УНН з посиланням на Twitter-сторінку посла України у ФРН Андрія Мельника.

Володимир Зеленський провів зустріч з президентом німецького Бундестагу

“Надзвичайно позитивна зустріч Президента з Президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, який наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України. Danke (Дякую — німецькою, примітка редактора)”, — вказано у повідомленні українського дипломата.

Варто також нагадати, що напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського до Німеччини у цей вівторок Посол України в Берліні Андрій Мельник закликав не ставити під сумнів продовження санкцій проти Росії. Гострій критиці піддав він висловлювання політиків з партії СДПН Штефана Вайля і Мануели Швезіг — назвавши їх дії “зрадою українського народу”.

Тим часом, глава МЗС Німеччини очікує від Зеленського прогресу в реформах.

Українські Національні Новини

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