Владимир Зеленский провел встречу с президентом немецкого Бундестага

“Чрезвычайно положительная встреча Президента с Президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, который отметил: санкции против России должны быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на Востоке Украины. Danke (Спасибо — на немецком, примечание редактора)”, — указано в сообщении украинского дипломата.

Стоит также напомнить, что накануне визита Президента Украины Владимира Зеленского в Германию в этот вторник Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал не ставить под сомнение продолжение санкций против России. Острой критике подверг он высказывания политиков из партии СДПГ Штефана Вайля и Мануэлы Швезиг — назвав их действия “предательством украинского народа”.

Между тем, глава МИД Германии ожидает от Зеленского прогресса в реформах.