Посол України в Берліні звинуватив німецьких політиків у зраді

КИЇВ. 18 червня. УНН. Напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського до Німеччини у цей вівторок Посол України в Берліні Андрій Мельник закликав не ставити під сумнів продовження санкцій проти Росії. Гострій критиці піддав він висловлювання політиків з партії СДПН Штефана Вайля і Мануели Швезіг — назвавши їх дії “зрадою українського народу”. Про це повідомляє УНН із посиланням на німецьке видання Osnabrücker Zeitung.