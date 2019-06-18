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Посол України в Берліні звинуватив німецьких політиків у зраді

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського до Німеччини у цей вівторок Посол України в Берліні Андрій Мельник закликав не ставити під сумнів продовження санкцій проти Росії. Гострій критиці піддав він висловлювання політиків з партії СДПН Штефана Вайля і Мануели Швезіг — назвавши їх дії “зрадою українського народу”. Про це повідомляє УНН із посиланням на німецьке видання Osnabrücker Zeitung.

Посол України в Берліні звинуватив німецьких політиків у зраді

“Росія, як і раніше, веде вдень і вночі криваву війну проти України”, — пояснює Посол Мельник ситуацію редакції газети. Ті, хто в Німеччині виступає проти санкцій, “лише заохочують деспота Путіна і надалі безкарно продовжувати свою воєнну політику інтервенцій всередині Європи”.

Так, зазначається, що український дипломат критикує за їхні висловлювання особисто діючу прем’єр-міністра Мекленбург-Передньої Померанії Мануелу Швезіг і прем’єр-міністра Нижньої Саксонії Штефана Вайля.

Минулого тижня виконуюча обов’язки співголови СДПН Швезіг закликала приділяти більше уваги питанням “реальної політики” і визнати, що санкції, які були прийняті ЄС проти Росії як відповідь на кризу в Україні, не досягли своєї мети. За її словами, замість того, вони тільки шкодять обом сторонам.

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Посол Мельник закинув прем’єр-міністру Ш. Вайлю, що поширення таких закликів є “зрадою українського народу”. На переконання дипломата, він, а також Швезіг, “беруть на себе відповідальність за злочини кремля”.

Посол наголосив, що обидва “самопризначені великі зовнішньополітичні експерти” в такий спосіб не лише завдають шкоди своїй партії, але й торпедують зусилля Федерального уряду, спрямовані на досягнення миру, а також ставлять під сумнів довіру до Німеччини як країни-посередника.

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Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, очікується зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Як повідомлялось раніше, очікується, що українського лідера будуть зустрічати з військовими почестями.

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