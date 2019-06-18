Посол Украины в Берлине обвинил немецких политиков в измене

"Россия, как и раньше, ведет днем и ночью кровавую войну против Украины", - объясняет Посол Мельник ситуацию редакции газеты. Те, кто в Германии выступает против санкций, "только поощряют деспота Путина и в дальнейшем безнаказанно продолжать свою военную политику интервенций внутри Европы".

Так, отмечается, что украинский дипломат критикует за их высказывания лично действующую премьер-министра Мекленбург-Передней Померании Мануэлу Швезиг и премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля.

На прошлой неделе исполняющая обязанности сопредседателя СДПГ Швезиг призвала уделять больше внимания вопросам "реальной политики" и признать, что санкции, которые были приняты ЕС против России как ответ на кризис в Украине, не достигли своей цели. По ее словам, вместо того, они только вредят обеим сторонам.

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Посол Мельник забросил премьер-министру Ш. Вайлю, что распространение таких призывов является "предательством украинского народа". По мнению дипломата, он, а также Швезиг, "берут на себя ответственность за преступления кремля".

Посол отметил, что оба "самоназначенные крупные внешнеполитические эксперты" таким образом не только наносят вред своей партии, но и торпедируют усилия федерального правительства, направленные на достижение мира, а также ставят под сомнение доверие к Германии как страны-посредника.

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Напомним, сегодня, 18 июня, ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как сообщалось ранее, ожидается, что украинского лидера будут встречать с военными почестями.