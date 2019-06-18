На саміті ЄС Путіна застережуть щодо паспортів РФ для жителів Донбасу

КИЇВ. 18 червня. УНН. На саміті ЄС, який відбудеться 20-21 червня, лідери країн Євросоюзу виступлять проти спрощеної видачі російських паспортів жителям непідконтрольних Києву районів Донбасу. Як зазначається в проєкті заключного комюніке саміту, Євросоюз "вкрай стурбований" такими намірами Москви. Про це повідомила в понеділок, 17 червня, агенція AFP з посиланням на свої джерела в Брюсселі, передає DW, інформує УНН.