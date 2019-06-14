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ЗМІ РФ: перша група мешканців Донбасу отримала російські паспорти

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Перша група жителів територій підконтрольних Кремлю “Донецької і Луганської народних республік” отримала в п’ятницю паспорти Російської Федерації, оформлені в спрощеному порядку згідно з квітневим указом президента РФ. Церемонія пройшла в Ростовській області, куди вранці приїхали трохи більше 60 жителів так званих “республік Донбасу”, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

ЗМІ РФ: перша група мешканців Донбасу отримала російські паспорти

В кінці квітня в Ростовській області в тестовому режимі запрацювали два відділення з питань міграції відділу МВС. Один — в Некліновському районі, де зможуть отримати російські паспорти жителі території так званої “ДНР”, другий — в Новошахтинську для “громадян ЛНР”.

Президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, що дозволяє жителям з територій “Донецької і Луганської народних республік” отримати російське громадянство в спрощеному порядку. Зазначалося, що це рішення прийнято нібито “з метою захисту прав і свобод людини і громадянина та виходячи із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права”.

Нагадуємо, після квітневого указу президента Володимира Путіна про спрощену процедуру отримання громадянства для жителів територій так званих “Л/ДНР” Міністерство внутрішніх справ прийняло “декілька тисяч” відповідних заяв з Донбасу. Про це йшлося на сайті МВС РФ.

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