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МВС РФ заявило про "тисячі заяв від жителів Донбасу" про громадянство Росії

МВС РФ заявило про "тисячі заяв від жителів Донбасу" про громадянство Росії

Київ • УНН

 • 12972 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Після квітневого указу президента Володимира Путіна про спрощену процедуру отримання громадянства для жителів територій так званих “Л/ДНР” Міністерство внутрішніх справ прийняло “декілька тисяч” відповідних заяв з Донбасу. Про це йдеться на сайті МВС РФ, пише УНН.

У повідомленні відомства зазначається, що в Ростовській області було розгорнуто чотири тимчасових міграційних пункти з прийому та видачі документів про громадянство. МВС пообіцяло розглядати заяви “в найкоротші терміни” до трьох місяців.

При цьому губернатор Ростовської області Василь Голубєв в ефірі місцевого телеканалу уточнив, що з 2014 року громадянами Росії стали понад 14 тисяч жителів Донбасу. За його словами, 9,5 тисячі з них переселилися в Росію.

Путін пояснював підписання указу гуманітарними питаннями і відмовився вважати прийняття документа бажанням Москви створювати проблеми Києву.

Нагадуємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російсько-окупаційна адміністрація активізувала заходи щодо оформлення російських паспортів співробітникам окупаційних адміністрацій, “державних” установ, силових структур та військовослужбовцям.

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