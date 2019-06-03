МВД РФ заявило о "тысячах заявлений от жителей Донбасса" о гражданстве России

В сообщении ведомства отмечается, что в Ростовской области были развернуты четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о гражданстве. МВД пообещало рассматривать заявления “в кратчайшие сроки” до трех месяцев.

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире местного телеканала уточнил, что с 2014 года гражданами России стали более 14 тысяч жителей Донбасса. По его словам, 9,5 тысяч из них переселились в Россию.

Путин объяснял подписание указа гуманитарными вопросами и отказался считать принятие документа желанием Москвы создавать проблемы Киеву.

Напоминаем, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российско-оккупационная администрация активизировала мероприятия по оформлению российских паспортов сотрудникам оккупационных администраций, “государственных” учреждений, силовых структур и военнослужащим.