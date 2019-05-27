Окупанти на Донбасі розпочали паспортизацію серед “першочергової категорії” – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російсько-окупаційна адміністрація активізувала заходи щодо оформлення російських паспортів співробітникам окупаційних адміністрацій, “державних” установ, силових структур та військовослужбовцям. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях активізувала заходи щодо оформлення російських паспортів місцевим жителям так званої “першочергової категорії” (співробітникам окупаційних адміністрацій, “державних” установ та силових структур, у тому числі військовослужбовцям 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ)", - сказав Праута.
Окрім того, командири підрозділів російсько-окупаційних військ у примусовому порядку збирають кошти з підпорядкованого особового складу з метою виконання розпорядження командування щодо паспортизації. При цьому, отримання російських паспортів за прискореною процедурою коштує значно дорожче, ніж оплата їх офіційного оформлення.
Також, серед місцевого населення ширяться побоювання, що у разі відновлення активних бойових дій більшість новоявлених “громадян РФ” дезертирують на російську територію.
Нагадаємо, від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два обстріли з боку противника на Луганському напрямку.