ООС: з початку доби бойовики здійснили два обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два обстріли з боку противника на Луганському напрямку. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00 бойовики здійснили два обстріли на Луганському напрямку. З о пів на 6:00 понад півгодини противник з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював наші позиції поблизу населеного пункту Зайцеве", - сказав Праута.
Також, з 8:45 до 9:20 бойовики з боку шахти Гагаріна з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил в районі Південного.
Нагадаємо, 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.