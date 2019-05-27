ООС: с начала суток боевики осуществили два обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два обстрела со стороны противника на Луганском направлении. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 боевики совершили два обстрела на Луганском направлении. С половины 6:00 более получаса противник из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши позиции вблизи населенного пункта Зайцево", - сказал Праута.
Также, с 8:45 до 9:20 боевики со стороны шахты Гагарина из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Южного.
Напомним, 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.