ООС: бойовики здійснили 3 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- біля села Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- поблизу міста Красногорівка – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- в районі села Чермалик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 26 травня одного бойовика було поранено.
Від початку поточної доби ворог з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.