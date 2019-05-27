ООС: боевики осуществили 3 обстрела позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”. Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил:
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- возле села Гнутово — со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- вблизи города Красногоровка — с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- в районе села Чермалык — со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один боевик был ранен.
С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.