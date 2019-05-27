Оккупанты в Донбассе начали паспортизацию среди "первоочередной категории" - разведка

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КИЕВ. 27 мая. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российско-оккупационная администрация активизировала мероприятия по оформлению российских паспортов сотрудникам оккупационных администраций, "государственных" учреждений, силовых структур и военнослужащим. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"Оккупационныая администрация на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировала меры по оформлению российских паспортов местным жителям так называемой "первоочередной категории" (сотрудникам оккупационных администраций, "государственных" учреждений и силовых структур, в том числе военнослужащим 1 (Донецк) и 2 ( Луганск) АК ВС РФ)", - сказал Праута.

Кроме того, командиры подразделений российско-оккупационных войск в принудительном порядке собирают средства с подчиненного личного состава с целью выполнения распоряжения командования по паспортизации. При этом, получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем оплата их официального оформления.

Также, среди местного населения ходят опасения, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных "граждан РФ" дезертируют на российскую территорию.

Напомним, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два обстрела со стороны противника на Луганском направлении.

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