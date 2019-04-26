Росія указом про паспорти створює привід для військових втручань в Україну - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Росія своїм указом про спрощення надання громадянства для мешканців окупованих територій України створює привід для втручань у справи сусідньої держави, в тому числі для військових втручань. Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"Що стосується вчорашнього засідання (Радбезу ООН - ред.), я вважаю що це було классне засідання. Це не тільки атмосфера. Які слова знайшли наші друзі і партнери для того, щоб охарактеризувати дії Росії. Ми прекрасно розуміємо, що це - свідомий перший крок. Для чого він зроблений саме зараз?", - задав питання міністр.
Він висловив впевненість, що зараз Кремль зрозумів, що "російської реальності" не буде в Україні.
"Звичайно, Кремль хоче підняти ставки і створити нові умови для того, щоб розмовляти з новим президентом. Я вважаю, що Кремль "вистрілив собі в ногу". І навпаки, найближчим часом це рішення створить проблеми для Россії. Ну і звичайно, Росія свідомо створює привід для втручань, в тому числі військових. Будуть казати: ага, там росіяни, і будуть намагатись використовувати це у майбутньому", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час засідання Ради безпеки ООН заявив, що після недавнього указу президента РФ про видачу громадянам окупованих територій Донбасу паспортів за спрощеною процедурою, Україна вимагає посилення міжнародного тиску на Кремль.