Росія указом про паспорти створює привід для військових втручань в Україну - Клімкін

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Росія своїм указом про спрощення надання громадянства для мешканців окупованих територій України створює привід для втручань у справи сусідньої держави, в тому числі для військових втручань. Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.