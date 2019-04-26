В ООН заговорили про санкції проти Кремля за паспортизацію жителів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Після недавнього указу президента РФ про видачу громадянам окупованих територій Донбасу паспортів за спрощеною процедурою, Україна вимагає посилення міжнародного тиску на Кремль. Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН по Україні, передає кореспондент УНН.
“Незаконна паспортизація українських громадян означає, що Кремль визнає свою окупації української території в Донецькій і Луганській областях. Це ще один крок на шляху анексії цих територій”, - заявив дипломат.
За словами Єльченка, сусіди Росії добре знають, як РФ використовує гуманітарні приводи для втручань у внутрішні справи і для вторгнення.
Під час виступу він так само відзначив, що дестабілізація і роздроблення України було абсолютно чітким наміром, яке стоїть за кожними діями Росії за останні 5 років.
“Однак Росія буде нести за це відповідальність, і саме тому посилення міжнародного тиску на Кремль, включаючи нові адресні санкції щодо держави-агессора має бути нашим спільним завданням. Саме так можна повернути Росію на шлях здійснення своїх зобов’язань за мінською угодою”, — сказав він.
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