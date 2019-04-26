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В ООН заговорили про санкції проти Кремля за паспортизацію жителів Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Після недавнього указу президента РФ про видачу громадянам окупованих територій Донбасу паспортів за спрощеною процедурою, Україна вимагає посилення міжнародного тиску на Кремль. Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН по Україні, передає кореспондент УНН.

“Незаконна паспортизація українських громадян означає, що Кремль визнає свою окупації української території в Донецькій і Луганській областях. Це ще один крок на шляху анексії цих територій”, - заявив дипломат.

За словами Єльченка, сусіди Росії добре знають, як РФ використовує гуманітарні приводи для втручань у внутрішні справи і для вторгнення.

Під час виступу він так само відзначив, що дестабілізація і роздроблення України було абсолютно чітким наміром, яке стоїть за кожними діями Росії за останні 5 років.

“Однак Росія буде нести за це відповідальність, і саме тому посилення міжнародного тиску на Кремль, включаючи нові адресні санкції щодо держави-агессора має бути нашим спільним завданням. Саме так можна повернути Росію на шлях здійснення своїх зобов’язань за мінською угодою”, — сказав він.

Нагадуємо, ОБСЄ в ООН пояснило, чому в Мінську не домовилися про великоднє перемир'я.

Українські Національні Новини

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