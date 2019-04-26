ОБСЄ в ООН пояснило, чому в Мінську не домовилися про великоднє перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сторони переговорів у Мінську не влаштував текст угоди по великоднє перемир’я, саме тому воно не було погоджене. Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі по ситуації на сході України Мартін Сайдік, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН по Україні, передає кореспондент УНН.
“Переходжу до питання щодо того, чому вчора не було досягнуто згоди. На жаль, сторони не змогли узгодити текст угоди про перемир’я. У нас є два тексти, які ми запропонували. Обидва тексти були прийняті з нагоди режиму припинення вогню раніше. Але в даному випадку ні один з текстів не опинився прийнятним. Один текст не виявився прийнятним для української сторони, інший — для російських представників”, — сказав Сайдік.
За його словами, саме тому в Мінську не було досягнуто угоди про перемир’я.
Як інформував УНН, Російська Федерація не може заховати присутність своїх регулярних військ і найманців на Донбасі, і саме тому видала указ про спрощення отримання російських паспортів для громадян окупованого Сходу України. Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.