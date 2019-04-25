Україна в ООН: Росія вирішила перейти від "їх там немає" до "вони - наші громадяни"

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російська Федерація не може заховати присутність своїх регулярних військ і найманців на Донбасі, і саме тому видала указ про спрощення отримання російських паспортів для громадян окупованого Сходу України. Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН по Україні, передає кореспондент УНН.