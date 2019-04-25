П'ять членів Радбезу ООН зробили заяву щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Постійні члени Ради Безпеки ООН Німеччина, Франція, Польща, Бельгія, Велика Британія як країни ЄС в Раді Безпеки, а також Італія, Нідерланди та Швеція, виступили із спільною заявою на підтримку України. Від імені країни заяву зробив постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр, передає кореспондент УНН.
“Я б хотів зробити відповідну заяву сьогодні... щоб продемонструвати незмінну позицію ЄС щодо України. Ми як держави-члени ЕС, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Підписаний президентом Росії указ щодо полегшення для мешканців територій України в Донецькій і Луганській областях отримання російського громадянства підриває суверенітет України. Ці регіони, як і весь Донбас, є невід’ємною частиною української території, і спрощуючи процедуру для громадян, що живуть там, подання на російське громадянство, суперечить духу Мінських домовленностей. Час цього рішення одразу після виборів в Україні, які продемонстрували сильне дотримання верховенства права, показує намір Росії надалі дестабілізувати Україну”, — сказав він.
Дипломат заявив, що ООН очікує, що Росія утримується від будь-яких дій, що порушують дух Мінських домовленностей.
“Росія повинна припинити свою підтримку сепаратистів, мілітарні та фінансову. Закликаємо обидві сторони дотримуватись зобов’язань відповідно до Мінських домовленностей...ми наполягаємо на тому, що Рада безпеки повинна продовжувати займатися цим питанням, оскільки ці порушення міжнародного права є глобальною проблемою”, — підкреслив постпред.
Як повідомляв УНН, РНБО може зібратися через російську паспортизацію на окупованому Донбасі.