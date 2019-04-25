РНБО може зібратися через російську паспортизацію на окупованому Донбасі – Кривонос

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Кривонос не виключив зібрання РНБО після засідання Ради Безпеки ООН щодо розгляду питання підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям окупованої території Донецької та Луганської областей. Про це він заявив в інтерв’ю одного з телеканалів, передає УНН.