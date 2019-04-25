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РНБО може зібратися через російську паспортизацію на окупованому Донбасі – Кривонос

РНБО може зібратися через російську паспортизацію на окупованому Донбасі – Кривонос

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Кривонос не виключив зібрання РНБО після засідання Ради Безпеки ООН щодо розгляду питання підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям окупованої території Донецької та Луганської областей. Про це він заявив в інтерв’ю одного з телеканалів, передає УНН.

"По-перше, немає чіткої відповіді, що збирається (РНБО — ред.) чи не збирається. Ми чекаємо засідання Ради нацбезпеки (Ради Безпеки ООН — ред.), яке відбудеться о 22-ій за київським часом. І вже після проведення засідання і від тої реакції, яке світове суспільство покаже на цьому засіданні, я думаю, буде проведено засадіння Ради національної безпеки й оборони України", - відповів Кривонос на запитання, чи збереться РНБО на засідання через указ Путіна.

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Водночас Кривонос назвав запровадження спрощеної процедури видачі російських паспортів на окупований території Донбасу намаганням Росії дестабілізовувати ситуацію в Україні.

"Дії з боку Російської Федерації підкреслюють, що Росія продовжує здійснювати свої намагання про дестабілізацію ситуації в країні. І та паспортизація, яку вона заявила для жителів окупованих областей, - це додатковий камінь, який буде розхитувати ситуацію стабільності фундаменту України", - зазначив заступник секретаря РНБО.

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Як повідомляв УНН, Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.

Засідання Ради безпеки ООН на вимогу української сторони у зв’язку із рішенням Кремля про видачу російських паспортів на Донбасі заплановане на четвер, 25 квітня.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО. Такі дії засудила низка країн, серед яких Німеччина, Франція і США.

Українські Національні Новини

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