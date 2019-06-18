На саммите ЕС Путина предостерегут относительно паспортов РФ для жителей Донбасса

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 69513 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 150871 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 128111 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 189357 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 236405 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 203544 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 240102 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206869 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 478593 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240206 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
89%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 132361 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 53629 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 84506 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 57488 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 82884 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 252064 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 230367 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 315891 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 478595 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 572065 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 18827 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 189358 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 76321 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 73083 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 78692 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На саммите ЕС Путина предостерегут относительно паспортов РФ для жителей Донбасса

Киев • УНН

 • 11037 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. На саммите ЕС, который состоится 20-21 июня, лидеры стран Евросоюза выступят против упрощенной выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Как отмечается в проект заключительного коммюнике саммита, Евросоюз "крайне обеспокоен" такими намерениями Москвы. Об этом сообщило в понедельник, 17 июня, агентство AFP со ссылкой на свои источники в Брюсселе, передает DW, информирует УНН.

На саммите ЕС Путина предостерегут относительно паспортов РФ для жителей Донбасса

Действия Москвы противоречат "духу и целям Минских соглашений" по установлению мира в Украине, говорится в проэкте.

В связи с этим ЕС рассматривает "дополнительные варианты, включая непризнание российских паспортов, которые были выданы в нарушение Минских соглашений". В случае необходимости это будет сделано "в тесном сотрудничестве с международными партнерами".

Лидеры ЕС также намерены вновь призвать Москву "немедленно" возобновить переговоры по воплощению Минских соглашений. Они также будут требовать "мер, направленных на выстраивание доверия" между сторонами конфликта.

Как сообщили дипломаты агентства AFP, на саммите также ожидается продолжение экономических санкций против России еще на полгода. Евросоюз ввел ограничительные меры против Москвы в июле 2014 года, после чего их регулярно продолжали. Срок действия санкций истекает 31 июля 2019 года.

Как сообщалось, 14 июня первая группа жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получила российские паспорта в Ростовской области РФ. Перед получением паспорта люди должны были пройти дактилоскопию и принять присягу. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, в целом жители "ДНР" и "ЛНР" подали 12 тысяч заявлений на получение паспортов. Из них 1,2 тысячи уже проработаны и получили положительное решение.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять российское гражданство лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в упрощенном порядке. В апреле в России начали работать два центра выдачи паспортов РФ: в Новошахтинске для жителей "ЛНР" и в селе Покровском - для жителей "ДНР".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88