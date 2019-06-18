На саммите ЕС Путина предостерегут относительно паспортов РФ для жителей Донбасса

Действия Москвы противоречат "духу и целям Минских соглашений" по установлению мира в Украине, говорится в проэкте.

В связи с этим ЕС рассматривает "дополнительные варианты, включая непризнание российских паспортов, которые были выданы в нарушение Минских соглашений". В случае необходимости это будет сделано "в тесном сотрудничестве с международными партнерами".

Лидеры ЕС также намерены вновь призвать Москву "немедленно" возобновить переговоры по воплощению Минских соглашений. Они также будут требовать "мер, направленных на выстраивание доверия" между сторонами конфликта.

Как сообщили дипломаты агентства AFP, на саммите также ожидается продолжение экономических санкций против России еще на полгода. Евросоюз ввел ограничительные меры против Москвы в июле 2014 года, после чего их регулярно продолжали. Срок действия санкций истекает 31 июля 2019 года.

Как сообщалось, 14 июня первая группа жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получила российские паспорта в Ростовской области РФ. Перед получением паспорта люди должны были пройти дактилоскопию и принять присягу. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, в целом жители "ДНР" и "ЛНР" подали 12 тысяч заявлений на получение паспортов. Из них 1,2 тысячи уже проработаны и получили положительное решение.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять российское гражданство лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в упрощенном порядке. В апреле в России начали работать два центра выдачи паспортов РФ: в Новошахтинске для жителей "ЛНР" и в селе Покровском - для жителей "ДНР".