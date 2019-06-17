У Німеччині заявили про необхідність забезпечити транзит газу через Україну після 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу потрібно обов’язково продовжити. Про це заявив федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини.
"Я дуже задоволений тим, що віце-президент Марош Шефчович має намір продовжувати тристоронні переговори між Комісією ЄС, Україною та Росією. Транзит газу через Україну повинен продовжуватися і забезпечуватися після 2019 року. Німеччина продовжуватиме допомагати успішним переговорам", - зазначив Альтмаєр.
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила про високу ймовірність того, що Україна та Росія не домовляться про укладання нового договору транзитного контракту. Вона попередила ЄС про загрозу газової кризи.
Раніше звучали заяви про те, що транзит газу через Україну може бути зупинений вже в 2020 році.
Україна ж займає жорстку позицію щодо збереження транзиту російського газу по території України з 2020 року.
Також додамо, що Німеччина є однією з прихільників проекту "Північний потік-2", який йде в обхід України.