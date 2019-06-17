У Німеччині заявили про необхідність забезпечити транзит газу через Україну після 2019 року

КИЇВ. 17 червня. УНН. Контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу потрібно обов’язково продовжити. Про це заявив федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини.