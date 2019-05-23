РФ може припинити транзит газу на територію України вже з 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Російська Федерація може припинити транзит газу на територію України вже з 2020 року. Про це заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю одному з телеканалів, передає УНН.
"Власне кажучи, відсутність газу на територію України з боку Російської Федерації і є головним ризиком. І він може моделізуватися не після січня, а вже з 1 січня 2020 року, оскільки "Газпром" досі контракту не підписав і неодноразово публічно заявляв про небажання підписувати його", - зазначив Коболєв.
Він додав, що риторика змінилася нещодавно, коли НАК "Нафтогаз України" подала новий позов у Стокгольмський трибунал, вимагаючи компенсації за втрати вартості українського ГТС у випадку, якщо такий контракт не буде продовжено.
"Цей позов вже прийнято до розгляду, є вже графік", - повідомив Коболєв.
За його словами, дуже важливо робити всі дії, щоб контракт мав місце.
Нагадаємо, Коболєв озвучив позицію України у перемовинах із "Газпромом" щодо збереження транзиту.