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РФ может прекратить транзит газа на территорию Украины уже с 2020 года

РФ может прекратить транзит газа на территорию Украины уже с 2020 года

Киев  •  УНН

 • 12776 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Российская Федерация может прекратить транзит газа на территорию Украины уже с 2020 года. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Собственно говоря, отсутствие газа на территорию Украины со стороны Российской Федерации и является главным риском. И он может моделизироваться не после января, а уже с 1 января 2020 года, поскольку "Газпром" пока контракта не подписал и не раз публично заявлял о нежелании подписывать его", - отметил Коболев.

Он добавил, что риторика изменилась недавно, когда НАК "Нафтогаз Украины" подала новый иск в Стокгольмский суд, требуя компенсации за потери стоимости украинской ГТС в случае, если такой контракт не будет продлен.

"Этот иск уже принят к рассмотрению, уже есть график", - сообщил Коболев.

По его словам, очень важно принимать все действия, чтобы контракт имел место.

Напомним, Коболев озвучил позицию Украины в переговорах с "Газпромом" о сохранении транзита.

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