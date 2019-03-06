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Коболєв озвучив позицію України у перемовинах із "Газпромом" щодо збереження транзиту

Коболєв озвучив позицію України у перемовинах із "Газпромом" щодо збереження транзиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Україна займає жорстку позицію щодо збереження транзиту російського газу територією України з 2020 року. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Позиція "Нафтогазу" (щодо того, яким чином здійснювати транзит російського газу територією України після 2019 року – ред.) є жорсткою. Вона полягає у виборі, перед яким ми поставили російську сторону: або ви підписуєте новий контракт по транзиту газу, або новий Стокгольмський трибунал, 12 млрд доларів, компенсуйте нам втрати системи", - пояснив Коболєв.

За його словами, новий трибунал і новий позов знаходиться в прямій залежності від того, яким чином буде відбуватися процес поділу активів (амбандінг) із "Укртрансгазом". Коболєв запевнив, що цей план означає, що з 1 січня наступного року амбандінг все ж таки відбудеться, однак транзит російського газу буде збережений.

У правильності цієї стратегії, як наголосив Коболєв, керівництву НАКа вдалось переконати, в тому числі, західних партнерів України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв озвучив умови, при яких Росія збереже транзит газу в Європу через Україну після 2019 року, — стабільна політична обстановка і комерційно вигідні умови.

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