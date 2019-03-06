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Коболев озвучил позицию Украины в переговорах с "Газпромом" о сохранении транзита

Коболев озвучил позицию Украины в переговорах с "Газпромом" о сохранении транзита

Киев  •  УНН

 • 19877 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Украина занимает жесткую позицию по сохранению транзита российского газа по территории Украины с 2020 года. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Позиция "Нафтогаза" (относительно того, каким образом осуществлять транзит российского газа по территории Украины после 2019 года - ред.) является жесткой. Она заключается в выборе, перед которым мы поставили российскую сторону: или вы подписываете новый контракт по транзиту газа, или новый Стокгольмский трибунал, 12 млрд долларов, компенсируйте нам потери системы", - пояснил Коболев.

По его словам, новый суд и новый иск находится в прямой зависимости от того, каким образом будет происходить процесс разделения активов (амбандинг) с "Укртрансгазом". Коболев заверил, что этот план означает, что с 1 января следующего года амбандинг все же состоится, однако транзит российского газа будет сохранен.

В правильности этой стратегии, как отметил Коболев, руководству НАКа удалось убедить, в том числе, западных партнеров Украины.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил условия, при которых Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, - стабильная политическая обстановка и коммерчески выгодные условия.

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