Коболев озвучил позицию Украины в переговорах с "Газпромом" о сохранении транзита

"Позиция "Нафтогаза" (относительно того, каким образом осуществлять транзит российского газа по территории Украины после 2019 года - ред.) является жесткой. Она заключается в выборе, перед которым мы поставили российскую сторону: или вы подписываете новый контракт по транзиту газа, или новый Стокгольмский трибунал, 12 млрд долларов, компенсируйте нам потери системы", - пояснил Коболев.

По его словам, новый суд и новый иск находится в прямой зависимости от того, каким образом будет происходить процесс разделения активов (амбандинг) с "Укртрансгазом". Коболев заверил, что этот план означает, что с 1 января следующего года амбандинг все же состоится, однако транзит российского газа будет сохранен.

В правильности этой стратегии, как отметил Коболев, руководству НАКа удалось убедить, в том числе, западных партнеров Украины.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил условия, при которых Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, - стабильная политическая обстановка и коммерчески выгодные условия.