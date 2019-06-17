В Германии заявили о необходимости обеспечить транзит газа через Украину после 2019 года

"Я очень доволен тем, что вице-президент Шефчович намерен продолжать трехсторонние переговоры между Комиссией ЕС, Украине и России. Транзит газа через Украину должен продолжаться и обеспечиваться после 2019 года. Германия будет продолжать помогать успешным переговорам", - отметил Альтмаер.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о высокой вероятности того, что Украина и Россия не договорятся о заключении нового договора транзитного контракта. Она предупредила ЕС об угрозе газового кризиса.

Ранее звучали заявления о том, что транзит газа через Украину может быть остановлен уже в 2020 году.

Украина же занимает жесткую позицию по сохранению транзита российского газа по территории Украины с 2020 года.

Также добавим, что Германия является одной из поклонников проекта "Северный поток-2", который идет в обход Украины.