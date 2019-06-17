Зеркаль попередила ЄС про загрозу газової кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла про високу ймовірність того, що Україна та Росія не домовляться про укладання нового договору транзитного контракту. Про це вона розповіла в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.
"Поки Росія відкладає переговори щодо майбутнього контракту, похмурий сценарій газової кризи слід розглядати серйозно… Ось чому кожна європейська нація, включаючи Україну, збільшує запаси газу в сховищах", - сказала Зеркаль.
За її словами, "дуже ймовірно", що Україна та Росія не домовляться про укладення нового транзитного контракту до 1 січня, коли закінчиться чинна угода. Це підтверджує скептицизм національної газової компанії щодо укладення угоди про постачання палива з Росії, найбільшого постачальника Європи, регіональним споживачам через головну транзитну країну.
Нагадаємо, Росія і Єврокомісія домовилися у вересні обговорити дату проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу (Україна-Росія-ЄС).
Раніше звучали заяви про те, що транзит газу через Україну може бути зупинений вже в 2020 році.
Україна ж займає жорстку позицію щодо збереження транзиту російського газу по території України з 2020 року.