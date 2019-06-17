Зеркаль попередила ЄС про загрозу газової кризи

КИЇВ. 17 червня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла про високу ймовірність того, що Україна та Росія не домовляться про укладання нового договору транзитного контракту. Про це вона розповіла в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.