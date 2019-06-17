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Зеркаль попередила ЄС про загрозу газової кризи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла про високу ймовірність того, що Україна та Росія не домовляться про укладання нового договору транзитного контракту. Про це вона розповіла в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.

Зеркаль попередила ЄС про загрозу газової кризи

"Поки Росія відкладає переговори щодо майбутнього контракту, похмурий сценарій газової кризи слід розглядати серйозно… Ось чому кожна європейська нація, включаючи Україну, збільшує запаси газу в сховищах", - сказала Зеркаль.

За її словами, "дуже ймовірно", що Україна та Росія не домовляться про укладення нового транзитного контракту до 1 січня, коли закінчиться чинна угода. Це підтверджує скептицизм національної газової компанії щодо укладення угоди про постачання палива з Росії, найбільшого постачальника Європи, регіональним споживачам через головну транзитну країну.

Нагадаємо, Росія і Єврокомісія домовилися у вересні обговорити дату проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу (Україна-Росія-ЄС).

Раніше звучали заяви про те, що транзит газу через Україну може бути зупинений вже в 2020 році.

Україна ж займає жорстку позицію щодо збереження транзиту російського газу по території України з 2020 року.

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