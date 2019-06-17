Зеркаль предупредила ЕС об угрозе газового кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала о высокой вероятности того, что Украина и Россия не договорятся о заключении нового договора транзитного контракта. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg, передает УНН.
"Пока Россия откладывает переговоры о будущем контракте, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно ... Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - сказала Зеркаль.
По ее словам, "очень вероятно", что Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта до 1 января, когда закончится действующее соглашение. Это подтверждает скептицизм национальной газовой компании по заключению соглашения о поставках топлива из России, крупнейшего поставщика Европы, региональным потребителям через главную транзитную страну.
Напомним, Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа (Украина-Россия-ЕС).
Ранее звучали заявления о том, что транзит газа через Украину может быть остановлен уже в 2020 году.
Украина же занимает жесткую позицию по сохранению транзита российского газа по территории Украины с 2020 года.