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Тристоронні переговори щодо газу пройдуть не раніше вересня - РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Росія і Єврокомісія домовилися у вересні обговорити дату проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу (Україна-Росія-ЄС). Про це заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак на брифінгу за підсумками переговорів із заступником голови Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем передає УНН, посилаючись на ТАСС.

Тристоронні переговори щодо газу пройдуть не раніше вересня - РФ

"Ми домовилися про те, що будемо обговорювати дату чергової тристоронньої зустрічі - консультації Росія - Україна - Єврокомісія у другій половині вересня. Для того, щоб дочекатися підсумків парламентських виборів в Україні, дочекатися призначення уряду", - сказав він.

Нагадаємо, під час візиту до Києва на інавгурацію Президента України Володимира Зеленського Марош Шефчович заявив журналістам про намір акцентувати під час візиту в Москву, що "Євросоюз прагне і має намір якомога швидше відновити (тристоронні - ред.) переговори" між Росією, Україною і ЄС по транзиту газу.

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