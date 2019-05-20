У Єврокомісії розповіли, які питання щодо України обговорюватимуть в Москві

“Стосовно тристоронніх перемовин: я на різних рівнях спілкуюсь із представниками російської адміністрації і російської влади. З цих контактів було досить таки зрозуміло, що Росія чекала на завершення президентських виборів в Україні. Вони хотіли зрозуміти, що це означатиме для тієї команди, яка вела переговори з українською стороною, брала участь у тристоронніх перемовинах до цього часу”, — скзав Шефчович.

Зі слів віце-президента ЄК, його сьогоднішні контакти з українською стороною свідчить про те, що Україна прагне якнайшвидшого відновлення тристоронніх перемовин і якнайшвидшого проведення відповідної зустрічі.

“Саме з таким посилом я поїду через кілька тижнів до Москви і там також наголошу, що Євросоюз прагне і має намір якнайшвидше відновити ці переговори. У цьому відношенні нам потрібен дуже швидкий прогрес. Як я сказав, йдеться не лише про те щоб знайти рішення на цю зиму, а про те, щоб укласти новий довгостроковий договір про транзит природного газу”, — зауважив він.

На думку Шефчовича, укладення такого договору буде найкращою новиною для всіх задіяних сторін.

“Таким чином Росія зможе показати, що вона — надійний постачальник, Україна покаже, що вона є надійною країною, яка здійснює транзит газу, ЄС покаже що він є надійним споживачем газу. У цьому відношенні нам усім необхідно працювати разом. Ми хотіли б, щоб відповідний позитивний результат був до літа або на початку осені. Я хотів би, щоб у нас був позитивний результат ще до початку літніх канікул”, — додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні виконавчий директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори щодо транзиту газу з Україною та ЄС в травні, на червень переговори теж не були узгоджені.