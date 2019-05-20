В Еврокомиссии рассказали, какие вопросы по Украине будут обсуждать в Москве

"Что касается трехсторонних переговоров: я на разных уровнях общаюсь с представителями российской администрации и российских властей. Из этих контактов было довольно ясно, что Россия ждала завершения президентских выборов в Украине. Они хотели понять, что это будет означать для той команды, которая вела переговоры с украинской стороной, участвовала в трехсторонних переговорах до сих пор", - скзав Шефчович.

По словам вице-президента ЕК, его сегодняшние контакты с украинской стороной свидетельствует о том, что Украина стремится скорейшего восстановления трехсторонних переговоров и скорейшего проведения соответствующей встречи.

"Именно с таким посылом я поеду через несколько недель в Москву и там также отмечу, что Евросоюз стремится и намерен как можно быстрее восстановить эти переговоры. В этом отношении нам нужен очень быстрый прогресс. Как я сказал, речь идет не только о том, чтобы найти решение в эту зиму, а о том, чтобы заключить новый долгосрочный договор о транзите природного газа", - отметил он.

По мнению Шефчовича, заключение такого договора будет лучшей новостью для всех задействованных сторон.

"Таким образом Россия сможет показать, что она - надежный поставщик, Украина покажет, что она является надежной страной, осуществляет транзит газа, ЕС покажет что он является надежным потребителем газа. В этом отношении нам всем необходимо работать вместе. Мы хотели бы, чтобы соответствующий положительный результат был к лету или в начале осени. Я хотел бы, чтобы у нас был положительный результат еще до начала летних каникул", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа с Украины и ЕС в мае, на июнь переговоры тоже не были согласованы.