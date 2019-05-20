Росія відмовилася проводити тристоронні газові переговори в травні - "Нафтогаз"

"Враховуючи, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори в травні, тобто вже після обрання нового Президента України, на червень переговори теж не були узгоджені, то стає очевидним, що вони свідомо затягують цей процес. І тут спекуляції щодо впливу виборів президента чи парламенту є лише виправданнями", - написав Вітренко.

Він припустив, що росіяни чекають на рішення Данії щодо "Північного потоку-2", з якого буде зрозуміло, чи затримається його будівництво на півроку, чи він запрацює з 1 січня 2020 року, як заплановано.

"Нагадаю, тільки один з трьох варіантів проходження ПП2, які зараз розглядає Данія, призведе до затримки з будівництвом. І навіть ця затримка не гарантує Україні збереження транзиту - РФ може свідомо піти на сценарій, коли вони просто обмежать поставки газу у Європу до контрактних мінімумів, це призведе до підвищення цін у Європі (і для України), і потім з позиції сили РФ буде тиснути на Європу, щоб перешкоди для ПП2 були усунені", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше Вітренко заявив, що Росія намагається затягувати тристоронні переговори між ЄС, "Нафтогазом Україна” та "Газпромом".