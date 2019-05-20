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Россия отказалась проводить трехсторонние газовые переговоры в мае - "Нафтогаз"

Россия отказалась проводить трехсторонние газовые переговоры в мае - "Нафтогаз"

Киев  •  УНН

 • 12720 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа с Украиной и ЕС в мае, на июнь переговоры тоже не были согласованы. Об этом сегодня написал исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.

"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового Президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента являются только оправданиями", - написал Витренко.

Он предположил, что россияне ждут решения Дании по "Северному потоку-2", после чего будет понятно, задержится ли его строительство на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано.

"Напомню, только один из трех вариантов прохождения СП2, которые сейчас рассматривает Дания, приведет к задержке со строительством. И даже эта задержка не гарантирует Украине сохранения транзита - РФ может сознательно пойти на сценарий, когда они просто ограничат поставки газа в Европу до контрактных минимумов, это приведет к повышению цен в Европе (и для Украины), и затем с позиции силы РФ будет давить на Европу, чтобы препятствия для СП2 были устранены", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Витренко заявил, что Россия пытается затягивать трехсторонние переговоры между ЕС, "Нафтогазом Украины" и "Газпромом".

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