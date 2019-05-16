РФ затягує "тристоронні переговори" по газу, щоб будувати "Північний потік-2" - Вітренко

“Заміністра енергетики РФ Яновський раптово заявив, що, виявляється, пропозиція Віце-президента Єврокомісії Шевчовича щодо нового транзитного контракту з 2020 року, з якою ми погоджуємося, і яку помилково називають пропозицією української сторони, не відповідає європейським правилам. Мовляв потрібні аукціони на розподіл потужності, а не вимагати зафіксувати об’єми та період. Яновський навчає Шевчовича європейським правилам! Ну-ну”, — написав на своїй сторінці Вітренко.

Він розповів, що за європейськими правилами, для продовження транзиту газу з РФ через Україну потрібно укласти два типи угод:

“Перша угода — це угода „про з’єднання“ (interconnection agreement) між Газпромом як оператором газотранспортної системи РФ та оператором газотранспортної ситсеми України (зараз — Укртрансгаз). В цій угоді оператори повинні зокрема визначити механізми взаємодії щодо доступних потужностей для бронювання користувачами системи. Нагадаю, Шевчович запропонував визначити такі потужності на рівні 90 млрд куб м газу на рік. Ніякі аукціони для цього непотрібні, оскільки є тільки два оператори, які між собою мають домовитися”, — повідомив директор з розвитку бізнесу НАК “Нафтогаз Україна”.

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“В іншій угоді, або точніше сказати, в іншому типу угод, користувачі системи мають забронювати потужності газотранспортної системи у оператора української ГТС. На фіксований об’єм доступних такому користувачу потужностей і на фіксований період („качай або плати“). Таким користувачем української системи може бути Газпром, який забронює потужності для транзиту у Європу. Шевчович запропонував щоб Газпром забронював 60 млрд куб м у середньому впродовж наступних 10 років. А можуть бути і інші компанії, але тільки якщо Газпром припинить зловживати своїм домінуючим положенням і дозволить іншим компаніям (які купують у Газпрому, або самі видобувають у РФ, або імпортують з Середньої Азії) отримувати їхній газ на кордоні Україна-РФ. Цей варіант для нас навіть краще. Ми його добиваємося вже п’ять років. Є бажаючі: європейські покупці газу у Газпрому, незалежні від Газпрому видобувники та імпортери. Але Газпром продовжує це блокувати”, — додав він.

“Тому ми звернулися до антимонопольного органу ЄС”, — повідомив Вітренко.

“Цих двох типів угод на період з 2020 року наразі немає. Тому ЄС і запропонував проводити тристоронні переговори, що начебто узгодили Меркель та Путін. Відбулися вже два раунди тристоронніх зустрічей на яких начальник Яновського, Новак, і голова Газпрому, Міллер, жодного разу не згадали про аукціони, і натомість заявляли, що вони готові проводити переговори тільки щодо продовження поточного контракту з Газпромом (тобто варіант який виключає проведення будь яких аукціонів)”, — додав він.

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“З наведеного вище має бути очевидно, особливо у сукупності з іншою абсурдною вимогою, яку повторив і Яновський, щоб Нафтогаз відмовився від перемоги у Стокгольмському арбітражі, це все ще раз підверджує, що „тристоронні переговори“

Газпром і його партнери у Німеччині використовують виключно як „обманний маневр“ для безперешкодного будівництва Північного Потоку 2”, — резюмував Вітренко.

Нагадаємо, у НАК “Нафтогаз України” відпрацювали сценарій на випадок припинення транзиту російського газу через територію України з початку 2020 року.

Як повідомляв УНН, американські суди почали задовольняти позови НАК "Нафтогаз України" щодо отримання інформації для стягнення боргу з "Газпрому", зокрема, суд у Нью-Йорку дозволив "Нафтогазу" отримати дані про європейські активи російської газової монополії, а рішенням Стокгольмському арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".