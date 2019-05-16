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Зеленський готовий до консультацій з урядом з питань газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Команда новообраного Президента України Володимира Зеленського готова до консультацій з урядом для ухвалення рішень, які забезпечать тепло в оселях українців узимку. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію, оприлюднену прес-службою Володимира Зеленського.

У повідомленні наголошується, що для того, аби мати достатню кількість газу на опалювальний сезон, ним потрібно запасатися вже зараз, коли ціна на паливо значно нижча. Крім того, необхідно мати надійні джерела поставок, особливо на тлі того, що досі не визначені умови постачання газу з Росії до ЄС через Україну з 1 січня 2020 року.

"Ми розраховуємо на співпрацю з урядом і втілення виважених і вчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами. Спільними зусиллями забезпечимо достатню для домівок українців кількість газу", – зазначили в команді Володимира Зеленського.

Також у команді новообраного президента додали, що Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершений у поточному році, але не за будь-яку ціну і не в інтересах окремих політичних сил.

Як повідомляв УНН, у "Нафтогазі" відпрацювали сценарій на випадок припинення транзиту газу через Україну.

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що переговори між Україною та Росією щодо нового контракту про транзит газу можуть відновитися лише після інавгурації Володимира Зеленського та його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

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