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Газові переговори поновляться лише після інавгурації Зеленського та його розмови з Путіним - Коболєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Переговори між Україною та Росією щодо нового контракту про транзит газу можуть відновитися лише після інавгурації Володимира Зеленського та його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНН.

"Сторона офіційно повідомила, що говоритиме лише після того, як новий президент вступить на посаду і відбудеться розмова між паном Зеленським і паном Путіним. Ми очікуємо цієї події. Думаю, можливо, ці переговори поновляться у червні", - сказав Коболєв.

На результати переговорів, на думку голови НАК, ключовий вплив матимуть Німеччина. 

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Він відзначив, що і для новобраного президента, і для компанії критично важливо підготуватися до можливого припинення російською стороною транзиту газу через Україну, оскільки у Росії є змога прийняти та виконати таке рішення. 

"Дефіцит в постачанні газу (до Європи – ред) в такій ситуації приблизно 5 млрд кубів. Якщо ми дивимося на темпи, якими зараз "Газпром" постачає газ в Європу і створює запаси, вони рекордні. Я так думаю, що саме для покриття цього дефіциту додаткові запаси і створюються", - заявив керівник компанії.

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Крім того, Коболев додав, що наразі "Нафтогаз" не збирається випускати євробонди, можливо компанія займеться цим у червні. рішення про випуск єврооблігацій буде залежати від результатів виходу компанії на ринок України. 

Як повідомляв УНН, у "Нафтогазі" відпрацювали сценарій на випадок припинення транзиту газу через Україну

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