Коболєв: санкції США щодо “Північного потоку-2” підуть на користь “Газпрому”

“Дещо парадоксально, але ці санкції підуть також на користь “Газпрому”, якому не потрібно буде витрачати кошти на будівництво непотрібної інфраструктури за межами Росії. Компанія матиме можливість не фінансувати геополітичні проекти Кремля, а сфокусуватися на модернізації російської ГТС, на якій останнім часом почастішали аварії. Знаю, що ці випадки викликають неабияке занепокоєння у європейських контрагентів “Газпрому”, — написав Коболєв.

Він підкреслив, що цей законопроект, на відміну від інших схожих документів, містить не заклик, а вимогу ввести санкції щодо осіб, задіяних у певних видах робіт та послуг, які є критичними для завершення “Північного потоку-2”.

“Зокрема, йдеться про послуги з глибоководного прокладання труб. Цієї технології "Газпром" не має і замовляє такі роботи у підрядників”, — додав Коболєв.

За його словами, важливо, що у законопроекті Круза-Шахін йдеться про санкції, які з хірургічною точністю націлені саме на ворожий для України проект "Газпрому". На відміну від статті 232 санкційного закону CAATSA, під запропоновані санкції не підпадатимуть інші інфраструктурні проекти, у яких можуть бути зацікавлені західні компанії.

“Ці санкції не мають на меті зашкодити компаніям Євросоюзу та повністю відповідають духу євроатлантичного співробітництва між США та Європою. Запропоновані санкції допоможуть не допустити концентрації шляхів доставки російського газу під контролем "Газпрому". Це захистить ті результати у об’єднанні фрагментованих ринків газу, яких Європа досягла надзвичайними зусиллями після кризи 2009 року”. — зазначив Коболєв.

Глава “Нафтогазу” додав, що запуск “Північного потоку-2” зробить російський газ дорожчим для європейців.

“Якщо "Північний потік-2" запустять, він замінить собою традиційні маршрути не лише в Україні, а і в країнах ЄС. Це означає, що більшості європейських країн, які користуються російським газом, доведеться вкладати сотні мільйонів євро у нові газопроводи, щоб під’єднатися до нової інфраструктури "Газпрому". Газотранспортні компанії неминуче перекладуть ці вимушені додаткові витрати на європейських споживачів. Тобто, запуск "Північного потоку-2" зробить російський газ дорожчим для європейців”, — додав Коболєв.

Крім того він очікує, що цей документ буде прийнятий протягом найближчих місяців.

Нагадаємо, американські сенатори Тед Круз (республіканець від штату Техас) і Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) підготували законопроект, що передбачає введення санкцій проти компаній, що беруть участь в прокладці російських морських трубопроводів, в першу чергу “Північного потоку-2”.