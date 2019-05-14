Коболєв: санкції США щодо “Північного потоку-2” підуть на користь “Газпрому”

ukru
22 березня, 17:51 • 50714 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 102215 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 87713 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 89099 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 69580 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 97507 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149594 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167158 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154252 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241585 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.2 м/с
72 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 57985 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 36225 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 24043 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 29577 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 23312 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158615 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241585 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205882 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190921 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 49308 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45774 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63018 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40687 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75407 перегляди
Актуальне
Коболєв: санкції США щодо “Північного потоку-2” підуть на користь “Газпрому”

Коболєв: санкції США щодо “Північного потоку-2” підуть на користь “Газпрому”

Київ • УНН

 • 7738 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Голова правління ПАТ “НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв коментуючи законопроект щодо санкцій США проти “Північного потоку-2” сказав, що ці санкції підуть також на користь “Газпрому”, якому не потрібно буде витрачати кошти на будівництво непотрібної інфраструктури за межами Росії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Дещо парадоксально, але ці санкції підуть також на користь “Газпрому”, якому не потрібно буде витрачати кошти на будівництво непотрібної інфраструктури за межами Росії. Компанія матиме можливість не фінансувати геополітичні проекти Кремля, а сфокусуватися на модернізації російської ГТС, на якій останнім часом почастішали аварії. Знаю, що ці випадки викликають неабияке занепокоєння у європейських контрагентів “Газпрому”, — написав Коболєв.

Він підкреслив, що цей законопроект, на відміну від інших схожих документів, містить не заклик, а вимогу ввести санкції щодо осіб, задіяних у певних видах робіт та послуг, які є критичними для завершення “Північного потоку-2”.

“Зокрема, йдеться про послуги з глибоководного прокладання труб. Цієї технології "Газпром" не має і замовляє такі роботи у підрядників”, — додав Коболєв.

За його словами, важливо, що у законопроекті Круза-Шахін йдеться про санкції, які з хірургічною точністю націлені саме на ворожий для України проект "Газпрому". На відміну від статті 232 санкційного закону CAATSA, під запропоновані санкції не підпадатимуть інші інфраструктурні проекти, у яких можуть бути зацікавлені західні компанії.

“Ці санкції не мають на меті зашкодити компаніям Євросоюзу та повністю відповідають духу євроатлантичного співробітництва між США та Європою. Запропоновані санкції допоможуть не допустити концентрації шляхів доставки російського газу під контролем "Газпрому". Це захистить ті результати у об’єднанні фрагментованих ринків газу, яких Європа досягла надзвичайними зусиллями після кризи 2009 року”. — зазначив Коболєв.

Глава “Нафтогазу” додав, що запуск “Північного потоку-2” зробить російський газ дорожчим для європейців.

“Якщо "Північний потік-2" запустять, він замінить собою традиційні маршрути не лише в Україні, а і в країнах ЄС. Це означає, що більшості європейських країн, які користуються російським газом, доведеться вкладати сотні мільйонів євро у нові газопроводи, щоб під’єднатися до нової інфраструктури "Газпрому". Газотранспортні компанії неминуче перекладуть ці вимушені додаткові витрати на європейських споживачів. Тобто, запуск "Північного потоку-2" зробить російський газ дорожчим для європейців”, — додав Коболєв.

Крім того він очікує, що цей документ буде прийнятий протягом найближчих місяців.

Нагадаємо, американські сенатори Тед Круз (республіканець від штату Техас) і Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) підготували законопроект, що передбачає введення санкцій проти компаній, що беруть участь в прокладці російських морських трубопроводів, в першу чергу “Північного потоку-2”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,007.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.52