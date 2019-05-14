Коболев: санкции США по "Северному потоку-2" пойдут на пользу "Газпрома"

"Несколько парадоксально, но эти санкции пойдут также в пользу "Газпрома", которому не нужно будет тратить средства на строительство ненужной инфраструктуры за пределами России. Компания будет иметь возможность не финансировать геополитические проекты Кремля, а сфокусироваться на модернизации российской ГТС, на которой в последнее время участились аварии. Знаю, что эти случаи вызывают большое беспокойство в европейских контрагентов "Газпрома", - написал Коболев.

Он подчеркнул, что этот законопроект, в отличие от других подобных документов, содержит не призыв, а требование ввести санкции в отношении лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг, которые являются критическими для завершения "Северного потока-2".

"В частности, речь идет об услугах глубоководной прокладки труб. Этой технологии "Газпром" не имеет и заказывает такие работы у подрядчиков", - добавил Коболев.

По его словам, важно, что в законопроекте Круза-Шахин говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект "Газпрома". В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании.

"Эти санкции не имеют цели повредить компаниям Евросоюза и полностью соответствуют духу евроатлантического сотрудничества между США и Европой. Предложенные санкции помогут не допустить концентрации путей доставки российского газа под контролем "Газпрома". Это защитит те результаты в объединении фрагментированных рынков газа, которых Европа достигла чрезвычайными усилиями после кризиса 2009 года", - отметил Коболев.

Глава "Нафтогаза" добавил, что запуск "Северного потока-2" сделает российский газ дороже для европейцев.

"Если Северный поток-2 запустят, он заменит собой традиционные маршруты не только в Украине, но и в странах ЕС. Это означает, что большинству европейских стран, которые пользуются российским газом, придется вкладывать сотни миллионов евро в новые газопроводы для подключения к новой инфраструктуры "Газпрома". Газотранспортные компании неизбежно переведут эти вынужденные дополнительные затраты на европейских потребителей. То есть, запуск "Северного потока-2" сделает российский газ дороже для европейцев", - добавил Коболев.

Кроме того, он ожидает, что этот документ будет принят в течение ближайших месяцев.

Напомним, американские сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гемпшир) подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2 ".