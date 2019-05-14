Сенатори США підготували санкції проти будівельників "Північного потоку-2"

КИЇВ. 14 травня. УНН. Американські сенатори Тед Круз (республіканець від штату Техас) і Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) підготували законопроект, що передбачає введення санкцій проти компаній, що беруть участь в прокладці російських морських трубопроводів, в першу чергу “Північного потоку-2”. Про це повідомив у понеділок журнал Foreign Policy, в розпорядженні якого опинився попередній варіант цього документа, пише УНН.