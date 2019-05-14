Сенатори США підготували санкції проти будівельників "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Американські сенатори Тед Круз (республіканець від штату Техас) і Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) підготували законопроект, що передбачає введення санкцій проти компаній, що беруть участь в прокладці російських морських трубопроводів, в першу чергу “Північного потоку-2”. Про це повідомив у понеділок журнал Foreign Policy, в розпорядженні якого опинився попередній варіант цього документа, пише УНН.
Сенатори пропонують заборонити в’їзд на територію США і заморозити фінансові активи в цій країні осіб, які продають або здають в оренду морські судна для будівництва “Північного потоку-2”. Крім того, цілий ряд обмежень пропонується ввести проти тих, хто надає фінансову або технічну підтримку, а також забезпечує страхування таких суден.
Американські законодавці пропонують звернути особливу увагу на діяльність двох будівельних компаній — швейцарського підрядника Allseas і італійської фірми Saipem, що займаються укладанням труб для “Північного потоку-2”.
Як повідомив журналу один з помічників сенатора-республіканця, знайомий з ходом роботи над законопроектом, за зразок було взято минулі дії США, спрямовані на підрив нафтового експорту Ірану.
Як стало відомо раніше, лідери США та Словаччини назвали “Північний потік-2” геополітичною зброєю.