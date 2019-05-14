Сенаторы США подготовили санкции против строителей "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Американские сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) подготовили законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь “Северного потока-2”. Об этом сообщил в понедельник журнал Foreign Policy, в распоряжении которого оказался предварительный вариант этого документа, пишет УНН.
Сенаторы предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы в этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства “Северного потока-2”. Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержку, а также обеспечивает страхование таких судов.
Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний — швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для “Северного потока-2”.
Как сообщил журналу один из помощников сенатора-республиканца, знакомый с ходом работы над законопроектом, за образец были взяты прошлые действия США, направленные на подрыв нефтяного экспорта Ирана.
Как стало известно ранее, лидеры США и Словакии назвали “Северный поток-2” геополитической оружием.