У "Нафтогазі" відпрацювали сценарій на випадок припинення транзиту газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У НАК “Нафтогаз України” відпрацювали сценарій на випадок припинення транзиту російського газу через територію України з початку 2020 року. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв, передає УНН.
“Переривання Газпромом транзиту газу через Україну в січні 2020 року, коли закінчиться термін дії чинного контракту — цілком ймовірний сценарій. Безумовно, ми цього не хочемо, але мусимо бути повністю готовими до деструктивних дій з боку Росії”, — написав Коболєв.
За його словами, з огляду на це:
“Укртрансгаз” провів нараду диспетчерів, в ході якої пропрацював деталі організації роботи газотранспортної системи в реверсному режимі, який буде задіяний у випадку нульового транзиту;
Усуваємо слабкі ланки, які б могли поставити під загрозу роботу ГТС. Зокрема, наразі здійснюємо масштабний проект реконструкції компресорної станції “Бар”, робота якої вкрай важлива для стабільної роботи системи за нульового транзиту;
Інтенсивно закачуємо газ до підземних сховищ. До зими необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд куб.м. газу — за такої умови система працюватиме стабільно та гарантуватиме доставку газу всім споживачам. Закупівля газу потребує значних коштів — ми розглядаємо всі можливі варіанти фінансування. В цьому питанні вкрай важлива співпраця та підтримка з боку уряду.
"Повна готовність до переривання транзиту — найкращий стоп-фактор для Газпрому та запобіжник від газового шантажу", - додав Коболєв.
Нагадаємо, по дну Балтійського моря прокладено майже половину "Північного потоку-2".