У "Нафтогазі" відпрацювали сценарій на випадок припинення транзиту газу через Україну

“Переривання Газпромом транзиту газу через Україну в січні 2020 року, коли закінчиться термін дії чинного контракту — цілком ймовірний сценарій. Безумовно, ми цього не хочемо, але мусимо бути повністю готовими до деструктивних дій з боку Росії”, — написав Коболєв.

За його словами, з огляду на це:

“Укртрансгаз” провів нараду диспетчерів, в ході якої пропрацював деталі організації роботи газотранспортної системи в реверсному режимі, який буде задіяний у випадку нульового транзиту;

Усуваємо слабкі ланки, які б могли поставити під загрозу роботу ГТС. Зокрема, наразі здійснюємо масштабний проект реконструкції компресорної станції “Бар”, робота якої вкрай важлива для стабільної роботи системи за нульового транзиту;

Інтенсивно закачуємо газ до підземних сховищ. До зими необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд куб.м. газу — за такої умови система працюватиме стабільно та гарантуватиме доставку газу всім споживачам. Закупівля газу потребує значних коштів — ми розглядаємо всі можливі варіанти фінансування. В цьому питанні вкрай важлива співпраця та підтримка з боку уряду.

"Повна готовність до переривання транзиту — найкращий стоп-фактор для Газпрому та запобіжник від газового шантажу", - додав Коболєв.

Нагадаємо, по дну Балтійського моря прокладено майже половину "Північного потоку-2".