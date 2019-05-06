По дну Балтійського моря прокладено майже половину "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На сьогоднішній день по дну Балтійського моря укладено вже близько 48% від протяжності "Північного потоку-2". Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter "Газпрому".
"На даний момент по дну Балтійського моря укладено понад 1170 км газопроводу "Північний потік-2"- близько 48% від загальної протяжності", - йдеться в повідомленні.
Російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.
Нагадаємо, глава німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступила на захист будівництва "Північного потоку-2".
Як повідомляв УНН, Лідери США та Словаччини назвали "Північний потік-2" геополітичною зброєю.