Очільниця німецького ХДС підтримує будівництво "Північного потоку-2"

Як зазначила Крамп-Карренбауер в інтерв'ю, оприлюдненому в четвер, 2 травня, ХДС "завжди заявляв, що підтримує цей проект, незалежно від того, чи лежить у них до нього душа".

За її словами, роль природного газу в Німеччині як альтернативного джерела енергії зростатиме, враховуючи наміри країни у найближчі роки повністю відмовитися від використання вугілля і атомної енергії.

Водночас лідер ХДС зазначила, що розуміє занепокоєння з приводу будівництва газопроводу з боку сусідніх з Німеччиною східноєвропейських країн, зокрема України та Польщі.

Крамп-Карренбауер зазначила, що канцлер ФРН Ангела Меркель "дуже активно бореться за те, щоб врегулювати гарантії безпеки для України".

Як повідомляв УНН, Євросоюз остаточно затвердив проект змін в газову директиву ЄС, зокрема що стосуються російського проекту газопроводу "Північний потік-2".

Текст поправок в газову директиву Євросоюзу був узгоджений 12 лютого на технічних переговорах між Європарламентом, Єврокомісією та Радою ЄС.

Раніше в МЗС України зробили заяву про наслідки змін в газову директиву ЄС для "Північного потоку-2".

Російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.