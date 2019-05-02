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Глава немецкого ХДС поддерживает строительство "Северного потока-2"

Глава немецкого ХДС поддерживает строительство "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 9630 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Руководительница немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауэр выступила в защиту строительства "Северного потока-2", одновременно отметив, что понимает озабоченность соседних стран касательно этого газопровода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отметила Крамп-Карренбауэр в интервью, обнародованном в четверг, 2 мая, ХДС "всегда заявлял, что поддерживает этот проект, независимо от того, лежит ли у них к нему душа".

По ее словам, роль природного газа в Германии в качестве альтернативного источника энергии будет расти, учитывая намерения страны в ближайшие годы полностью отказаться от использования угля и атомной энергии.

В то же время лидер ХДС отметила, что понимает озабоченность по поводу строительства газопровода со стороны соседних с Германией восточноевропейских стран, в частности Украины и Польши.

Крамп-Карренбауэр отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Как сообщал УНН, Евросоюз окончательно утвердил проект изменений в газовую директиву ЕС, в том числе касающиеся российского проекта газопровода "Северный поток-2".

Текст поправок в газовую директиву Евросоюза был согласован 12 февраля на технических переговорах между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.

Ранее в МИД Украины сделали заявление о последствиях изменений в газовую директиву ЕС для "Северного потока-2".

Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

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