У ЄС погодили поправки до газової директиви

"Учасники переговорів з Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії попередньо узгодили нові правила поліпшення функціонування газового ринку ЄС і зміцнення солідарності між державами-членами", - йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії нагадали, що в 2017 році були запропоновані загальні правила для газопроводів, що виходять на європейський газовий ринок. Ці правила, згідно із заявою, спрямовані на підвищення безпеки поставок газу в Європу і засновані на аспекті солідарності Енергетичного союзу.

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Метою поправок в Єврокомісії назвали поліпшення існуючої газової директиви і забезпечення того, щоб принципи енергетичного законодавства ЄС (доступ третіх сторін, регулювання тарифів, поділ прав власності та прозорість) застосовувалися до всіх газопроводів з і до третіх країн. Винятки можливі лише при строгих процедурах, в яких ЄК відіграє вирішальну роль.

"Сьогоднішня угода відповідає цій меті. Він забезпечує застосування положень газової директиви на території ЄС (на суші і на морі) і забезпечує ефективний нагляд для забезпечення застосування правил внутрішнього ринку ЄС національними органами, контрольованими Єврокомісією. Це також підвищує прозорість і співробітництво між компетентними національними органами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 8 лютого Німеччина і Франція представили країнам ЄС свої пропозиції щодо коригування європейської газової директиви, що не створить серйозних перешкод "Північному потоку-2". ЄС підтримав пропозиції.