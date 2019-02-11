Берлін оцінив рішення щодо газової директиви ЄС для "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр став на захист проекту газопроводу "Північний потік-2" і зазначив, що досягнуте наприкінці минулого тижня рішення щодо поправок до газової директиви ЄС послало потужний сигнал критикам проекту. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, передає УНН.
"Передусім, кожна країна має право вільно підтримувати економічні та торговельні відносини, які вона вважає доцільними. "Північний потік-2" передусім є приватним проектом, який вже був схвалений багатьма країнами", - зазначив він.
"На цьому тижні (8 лютого - ред.) ЄС показав, що може діяти спільно у цьому питанні. Німецько-французька співпраця спрацювала. Це надзвичайно важливий результат", - додав міністр економіки ФРН.
З його слів, останнім часом було "багато ідеологічно вмотивованої критики цього важливого проекту для нашого енергопостачання".
"Рішення п'ятниці, яке було підтримано значною більшістю, є сильним сигналом і для цих критиків", - сказав Альтмаєр.
Щодо звинувачень президента США Дональда Трампа в тому, що Берлін робить німців залежними від Росії в питанні енергопостачання, Альтмаєр заявив: "Ми ніколи не піддавалися на шантаж і не будемо в майбутньому".
Нагадаємо, 8 лютого Німеччина і Франція представили країнам ЄС свої пропозиції щодо коригування європейської газової директиви, яка не створить серйозних перешкод "Північному потоку-2". ЄС підтримав пропозиції.
Додамо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу Україною.