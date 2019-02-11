Берлин оценил решение о газовой директивы ЕС для "Северного потока-2"

"Прежде всего, каждая страна имеет право свободно поддерживать экономические и торговые отношения, которые она считает целесообразными. "Северный поток-2" прежде всего является частным проектом, который уже был одобрен многими странами", - отметил он.

"На этой неделе (8 февраля - ред.) ЕС показал, что может действовать совместно в этом вопросе. Немецко-французское сотрудничество сработало. Это очень важный результат", - добавил министр экономики ФРГ.

По его словам, в последнее время было "много идеологически мотивированной критики этого важного проекта для нашего энергоснабжения".

"Решение пятницы, которое было поддержано значительным большинством, является сильным сигналом и для этих критиков", - сказал Альтмаер.

Относительно обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Берлин делает немцев зависимыми от России в вопросе энергоснабжения, Альтмаер заявил: "Мы никогда не поддавались на шантаж и не будем в будущем".

Напомним, 8 февраля Германия и Франция представили странам ЕС свои предложения по корректировке европейской газовой директивы, что не создаст серьезных препятствий "Северному потоку-2". ЕС поддержал предложения.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа Украиной.